27.02.2022 12:00 Toby Frei Karlsruhe Vom Bodyguard zum Popstar: Rapper Siga macht mit einer Karlsruherin auch Musik für Menschen mit Hörbehinderung

Es ist eine sensible Gechichte und eine spannende, inklusive Angelegenheit dazu: Rapper Siga lässt seine Konzerte für Hörgeschädigte von einer Karlsruherin live in Gebärdensprache auf der Bühne übersetzen - ein Projekt, das (noch) seinesgleichen sucht und hoffentlich Nachahmer findet. So wünschen es sich jedenfalls die Macher.