Alina Bukina und Anna Manankina waren bereits nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine als Artist-in Residence Gäste in der Fächerstadt. In dieser Zeit entstanden die demnächst in Halle 1 der Messe Karlsruhe ausgestellten Arbeiten.

Auf einer Online-Plattform „antiwarcoalition.art“ sind zudem Künstler-Statements gegen den Krieg zu sehen, die weltweit verbreitet und geteilt werden. Eine der Kuratorinnen ist Tatiana Kochubinska. Auch sie arbeitete nach ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet mehrere Monate im ZKM.

Die Präsentation ist eine Initiative des ZKM im Verbund mit Kunstinstitutionen der Stadt und stellt die Medienkunst ukrainischer Kunstschaffender in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt im Rahmen der UNESCO City of Media Arts aus.

Alistair Hudson ist neuer Vorstand am ZKM | Bild: Marvin Systermans

Zum ersten Mal beteiligt sich das ZKM mit neuem Personal an der Kunstmesse. Alistair Hudson ist Nachfolger des kürzlich verstorbenen ZKM-Chefs Peter Weibel (1944-2023). Weibel hatte das Zentrum 24 Jahre geleitet und entwickelt. Die Zukunft des ZKM beschreibt der 53-jährige Hudson als „Evolution“. Dabei betont er eine wechselseitige „Co-Evolution“ mit lokalen sowie internationalen Gemeinschaften, verwoben durch die Politik der Gesellschaft.

ZKM gratuliert der art Karlsruhe

Glückwünsche erhielten art-Initiator und Kurator Ewald Schrade sowie Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz und ihr Team zur 20. Edition der art Karlsruhe. Helga Huskamp, geschäftsführende Vorständin des ZKM formuliert: „Peter Weibel und Ewald Schrade waren eng verbunden und haben in den 20 Jahren im Austausch von art Karlsruhe und ZKM vieles gemeinsam realisiert.“ In Halle 1 der Messe sind die Städtische Galerie, das ZKM und die Hochschule für Gestaltung (HfG) nebeneinander platziert. In unmittelbarer Nachbarschaft präsentiert sich die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Sie stellt ab 29. April ihre Sammlung im ZKM aus.