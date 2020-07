"Corona macht alles anders. Wir machen das Beste daraus!", lautet der hoffnungsvolle Claim der Macher. Bevor wir zum Festival und dessen umfangreichem Programm kommen, hören wir mal kurz rein, wie Karlsruher Kultur-Institutionen die Corona-Zeit momentan bewältigen, wie die aktuelle finanzielle und strukturelle Lage ist.

Gérald Rouvinez-Heymel vom Substage (und auch als Vertreter des Kulturrings) zeichnet ein (semi-)positives Bild: "Wir sind sehr glücklich über unsere tolle Spendenaktion (50.000 Euro) und die Zusschüsse des Landes (30.000 Euro), zudem sprechen wir erfolgreich mit der Stadt."

Mit einem angekündigten, zweiten Konjunkturpaket vom Land könne man - Stand jetzt - dann seriös bis März 2021 planen und überleben. Klingt doch ganz gut für das traditionsreiche Karlsruher Substage!

Auch Alte Hackerei-Macher "Plüschi" zieht ein durchaus zwiespältiges Fazit: "Wir brauchen vor allem gutes und warmes Wetter, wir leben aktuell von unserem atmosphärischen Biergarten." Als kleinen Einfall hat sich die Alte Hackerei eine pittoreske Bühne in das idyllische Fleckchen gestellt, für kleine Gigs und Ähnliches.

Auch hier ist zu bedenken, dass unbedingt Tische reserviert werden müssen, da nicht garantiert werden kann, dass sonst jeder ein Platz bekommt und weiterhin die Abstandsregelungen eingehalten werden müssen - Stehplätze wird es dann nicht geben dürfen. Natürlich freue man sich, so "Plüschi" abschließend, auch weiterhin über Spenden von Gönnern.

Die Tickets sind auf 99 Personen pro Event limitiert. Die Organisatoren bitten daher Interessierte, die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Abendkasse wird es nur dann geben, sollte ein Event nicht ausverkauft sein.

Termin: noch bis 19. September 2020, Alter Schlachthof, Karlsruhe

Der Kulturring ist ein spartenübergreifender Zusammenschluss Karlsruher Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft. Mit Jazzclub, Jubez, Substage, der Kinemathek, dem Dokumentarfilmfestival dokka und dem Déjà Vu Stummfilm-Festival, der Alten Hackerei (SAU e.V.), dem Kohi Kulturraum, Kulturhaus Mikado, Nun Kulturraum, dem Studentischen Kulturzentrum am KIT sowie den Kulturzentren P8, Tempel und Tollhaus sowie dem kulturpädagogischen Werkraum erreichten die Träger des Kulturrings 2019 mit knapp 2200 einzelnen Veranstaltungen über 340.000 Besucher.



In den Einrichtungen und Initiativen des Kulturrings arbeiten und engagieren sich mehr als 50 Festangestellte, rund 120 Minijobber sowie gut 500 Ehrenamtliche. Mit seinen zahlreichen und vielfältigen Angeboten auch zur aktiven Teilnahme tragen die Einrichtungen des Kulturrings erheblich zur kulturellen Vielfalt und dem Standortvorteil Karlsruhes bei.



Der Kulturring versteht sich als informelle Plattform, Interessensvertretung und Sprachrohr seiner Mitglieder. Er verfolgt das Ziel, der freien Kunst- und Kulturszene in Karlsruhe mehr Geltung zu verschaffen und die Voraussetzung für ihre Entwicklung zu verbessern.