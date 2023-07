Vier Tage lang gibt es im Südwesten von Karlsruhe Musik, Getränke und gute Laune: Das Fest 2023 in Karlsruhe bietet auf vier Bühnen unterhaltsames Programm für die ganze Familie. Für die Hauptbühne werden Tickets benötigt - drei weitere Bühnen sind ohne Ticket zu erreichen.

Das Fest 2023: Lineup und Headliner auf den Bühnen

Geländeplan zum Download - wo ist was?

Was ist neu auf das Fest 2023?

Das Fest 2023 in der Günther-Klotz-Anlage steht vor der Tür: Am Donnerstag, 20. Juli, öffnen die Tore zu Süddeutschlands größtem Familienfestival. Wir haben mit Fest-Chef Martin Wacker über die sichtbarsten Neuerungen gesprochen: mehr Schatten, mehr Wasser - und gleichbleibende Preise bei Bier und Softdrinks.

Welche Tickets gibt es noch?

Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft. Tickets für den kostenpflichtigen Hauptbühnenbereich gibt es noch Donnerstag und Sonntag - ob man Tickets vor Ort erhält und wie ihr wisst, ob das Ticket legal ist, erfahrt ihr hier.

Wie komme ich zum Fest?

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben die An- und Abfahrten der Bahnen aufgestockt. Außerdem gibt es die Sonderlinie E, die regelmäßig zwischen Innenstadt und Festivalgelände verkehrt. Wie genau das funktioniert haben wir in unserem An- und Abreise Artikel erläutert.

Wie wird das Wetter?

Wir haben den Karlsruher Wetter-Experten Bernhard Mühr gefragt, ob die Fest-Besucher mehr Sonnencreme oder einen Regenschirm brauchen: Es wird warm, gibt aber keine Hitzeschlacht - und hoffentlich kein Gewitter! Die ausführliche Wetter-Prognose für das Fest-Wochenende gibt es hier.

Tipp: Besucht die DJ-Bühne!

Es gibt vier Bühnen auf dem Fest: Drei sind ohne Ticket zu erreichen, darunter auch die DJ-Bühne. Auf dieser feiern gleich zwei Karlsruher DJs ihr Debut! Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

Was darf ich auf Das Fest mitnehmen?

Essen, Trinken, Deos.... Um zu verhindern, Dinge unnötig wegwerfen zu müssen, haben wir nochmal aufgelistet, was ihr bei der Einlasskontrolle beachten solltet.

Tipp für die Feldbühne

Der ausgesprochen sympathische, aufgeweckte und juvenile Künstler Gondhi (Donnerstag, 18 Uhr auf der Feldbühne) ist musikalisch gesehen ein charismatischer Revoluzzer, seine künstlerisch reife Band folgt ihm live auf dem Fuße: Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

Headliner am Donnerstag Rea Garvey im ka-news.de-Interview

Um 21 Uhr spielt Rea Garvey auf der Hauptbühne! ka-news.de hat den Musiker vorab interviewt - was dem Künstler wichtig ist und was er mit Karlsruhe verbindet, lest ihr hier.

Das Fest eröffnet mit Ukraine-Rap vom Feinsten

Als erster Hauptact eröffnete die Rapperin Alyona Alyona das Fest 2023! Hier gibt es alle Bilder!

Freya Ridings sorgt für Gänsehaut-Momente und Schmuse-Stimmung

Freya Ridings war am Donnerstag der zweite Hauptact auf dem Fest 2023. Ihre Songs sorgten für viele Gänsehaut-Momente auf dem Mount Klotz und brachte vor allem Paare in Schmuse-Stimmung. Hier gibt es alle Bilder!

Auf ihn haben alle gewartet: Top-Act Rea Garvey bringt Mount Klotz zum Tanzen

Der Headliner auf den am Donnerstag alle gewartet haben. Rea Garvey. Kaum ein Fan verlässt seinen Platz, um den Top-Act nicht zu verpassen. Und er enttäuscht nicht: Der Hügel, singt, johlt und tanzt zu seinen Liedern. Hier alle Bilder.

Donnerstag auf Das Fest

Der erste Festivaltag auf Das Fest ist vorüber. Stimmung, Acts und mehr findet ihr in unserem Bericht zum Donnerstag.

Impressionen von Frey Ridings auf Das Fest 2023 am Donnerstag auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

Auf der Feldbühne am Donnerstag sorgten Gondhi, Delta Sleep, Whitepaper und JxP für musikalische Unterhaltung und Feierlaune. Hier sind alle Bilder!