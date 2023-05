Karlsruhe vor 58 Minuten

Tanz in den Mai: Die erste Karlsruher Familiendisco im Club Die Stadtmitte

Eine wunderbare Idee, wie ich finde: Von Madonna über Mark Forster und Deichkind bis hin zu Deine Freunde und U2 gibt es für die ganze Familie bei der 1. Karlsruher Familiendisco am 1. Mai in der Location/dem Club Die Stadtmitte was Tolles auf die Ohren und zum Abtanzen. Alles, was groovt, ist beim musikalischen Event herzlich willkommen!