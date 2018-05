vor 2 Stunden Karlsruhe Das Schloss wird wieder bunt: Der Countdown zu den Schlosslichtspielen läuft

Schon zum 4. Mal - und damit könnte man fast von Tradition sprechen - gibt es in diesem Jahr die Schlosslichtspiele in Karlsruhe. Ab dem 28. Juli wird das Schloss dann wieder zur größten Leinwand Deutschlands. Das Neue in der diesjährigen Spielzeit: Akrobatik vermischt mit den Projektionen auf der Fassade.