Er ist ein echtes Unikum, dieser Christian Bundschuh, allgemein und stadtweit bekannt auch als "Plüschi". Stilecht, mit Tattoos All Over The Place. Und ganz nebenbei ein äußerst netter und sympathischer Zeitgenosse, mit Schalk im Nacken, dieser strömt ihm sprichwörtlich aus allen Poren. Christian "Plüschi" Bundschuh ist Macher und Betreiber der Alten Hackerei. Ein Porträt von Toby Frei.

Plüschi ist der Kopf hinter der Kult-Kneipe im Kreativpark Ost – und sein Laden passt perfekt zum Besitzer, wird nicht umsonst als DIE Punk-Bar von Karlsruhe tituliert. Und es ist schon ein uriges und spannendes Bild, wenn der HackereiChef mit seinem Motorrad um die Ecke kommt – Easy Rider lässt grüßen!

"Mit 15 kam der Punk"

Irgendwann hat bei fast jedem die Liebe und die Affinität zur Musik angefangen. Bei Plüschi war das mit etwa zwölf Jahren, hier er selbst: "Die Initialzündung waren E-Gitarren und SchlagzeugSound. Mit 15 kam der Punk, und da hat sich das Blatt und das Leben nochmal komplett gewendet – Musik und Leben wurden unzertrennbar."

Plüschi hat sie künstlerisch schon (fast) alle gehabt in seiner Punk-Bar, Klassiker, Newcomer, aber auch den "heißen Scheiß". Gibt es da überhaupt noch Träume, was Live-Musik angeht? Plüschi hat da eine klare Vorstellung: "Die alte amerikanische Punk-Band Fear mit Lee Ving. Ich liebe diese Band!"

Woher kommt eigentllich der Name "Alte Hackerei"? "Der Name war gesetzt, als ich die Hackerei übernommen habe", so Plüschi, "die Alte Hackerei hieß schon zu Schlachthof-Zeiten Alte Hackerei. Den Namen hat ihr wohl Paul Freund, der 'Wurstfreund' genannt wurde, gegeben. Er hat sie als Metzgers Bistro gegründet und er selber war ein findiger Metzger!"

Was war der beste Gig?

Die Alte Hackerei gilt ja als Location für jedermann, die nächste Frage geht genau in diese Richtung. Kommen verschiedene Generationen in die Alte Hackerei und sind diese auch willkommen? Wie lässt sich das Publikum beschreiben? "Ja klar, es kommen viele verschiedene Generationen in die Alte Hackerei. Wir haben ein sehr gemischtes Publikum – weltoffen, tolerant und friedlich!" so Bundschuh.

Was war der bisher beste Gig in der Alten Hackerei? "Es gab da ganz viele beste Gigs, aber für mich persönlich immer The Adolescents, Adicts. Meatmen." Und natürlich viele mehr, die Aufzählung würde den Rahmen sprengen, so Bundschuh.

"Toll, wie viel Solidarität es für unseren Laden gibt"

Natürlich spielt in diesen Zeiten auch Corona eine besondere Rolle. Wie sieht denn die Strategie für die nächsten Monate aus? "Es bleibt spannend, der Sommer war glücklicherweise gut und unser Biergarten wurde gut angenommen", so Bundschuh, "für den Herbst und Winter haben wir natürlich große Sorgen und überlegen, wie wir da einigermaßen gut durchkommen. Das wird sehr schwierig, da an Indoor-Konzerte in unseren Räumlichkeiten nicht zu denken ist. Wir könnten maximal 20 Leuten Platz geben, das lohnt sich für niemanden."

Viele lokale Einrichtungen setzen aktuell und notgedrungen auf Crowdfunding respektive Sponsoring – würde es die Alte Hackerei ohne "Sponsoren" überhaupt noch geben? "Also, Crowdfunding oder Sponsoren haben bis Corona für die Hackerei keine Rolle gespielt", so Bundschuh. "Klar arbeiten wir über lange Jahre mit einer Brauerei und einem Getränkevertrieb und dann müssen die auch was für uns tun, da wir ja auch ihre Getränke verkaufen. Aber das ist sehr überschaubar. Sponsoren in diesem Sinne gibt es keine für die Alte Hackerei."

Bundschuh weiter: "Wir haben jetzt notgedrungen aufgrund Corona eine Spenden- beziehungsweise Crowdfunding-Kampagne gestartet und wirklich viel Geld einsammeln können. Da haben Bands, die in der Hackerei gespielt haben, gespendet, Stammgäste, Fans. Das war toll und krass zu sehen, wie viel Solidarität es unserem Laden gegenüber gibt."