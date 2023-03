Ettlingen vor 23 Stunden

Neues aus Ettlingen: SunnyLake-Festival soll 4.000 Besucher anlocken

In Ettlingen gibt es in diesem Jahr ein neues Festival: Auf dem "SunnyLake" werden an vier Tagen verschiedene Künstler auftreten. Das Festival findet am Buchtzigsee statt. Die Veranstalter sind Vater und Sohn und machen das zum ersten Mal - Auch für sie ist es eine Premiere. Erste Acts stehen bereits fest: Unter anderem ist Guildo Horn ist als Headliner bestätigt.