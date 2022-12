In der Karlsruher Südstadt laden vier Kneipen und Cafés zum etwas anderen Weihnachtsmarkt ein. Vor drei Jahren habe es den ersten WerderWeinGlühPlatz gegeben, heißt es auf der entsprechenden Homepage - dann folgte ein Jahr Corona-Pause. 2022 ist die Stadtteil-Veranstaltung wieder da und es machen "noch mehr Einzelhändler auf dem Platz mit".

Wer macht mit?

Organisiert wird das Weihnachtsglühen von den Bars Electric Eel, Cafe Rosa, Iuno und Wolfbräu, welche alle am Werderplatz liegen. In der Facebook-Veranstaltung heißt es freundlich: "Join us and stand around in the cold and drink hot Glühwein, spiced apple punch and other tasty treats. Enjoy good company and conversation with a friendly cast of outlaws." (Deutsch: Kommt vorbei, steht in der Kälte herum und trinkt heißen Glühwein, würzigen Apfelpunsch und andere Leckereien. Genießt gute Gesellschaft und Gespräche mit einer freundlichen Zusammenstellung von Außenseitern.")

Wann ist der "Glühplatz" geöffnet?

Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember

Donnerstag, 22. Dezember

Freitag und Samstag, 23. und 24. Dezember

An den genannten Tagen von 18 bis 21/22 Uhr.

Was gibt es?

Die Angebote reichen vom hausgemachten Glühwein, über Cognac und Bourbon, Suppe, Bratwurst bis hin zu Schoko-Spezialitäten und Weihnachtstee. Die Übersicht unter http://werderweingluehplatz.de/about/