Auf der Preview für "Das Fest 2023" werden am Montagabend, 13. März, die ersten Bands und Co. bekannt gegeben. Am Dienstag, 14. März, beginnt der Ticketvorverkauf für das Festival auf der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe.

Auf welches Programm sich die Besucher in diesem Sommer freuen dürfen und welche Hinweise sich über die geheimen Acts zusammentragen lassen. Alle aktuellen Informationen rund um Lineup und Programm gibt es ab 17 Uhr hier im Live-Ticker.