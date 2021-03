Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM in Karlsruhe öffnet ab kommenden Mittwoch, 17. März wieder seine Tore. Termine für den Besuch können online gebucht werden.

"Mit einer spektakulären Installation öffnet das ZKM am Mittwoch, dem 17. März seine Türen. Neben der neuen Installation 'Connected to Life' (2021) von Chiharu Shiota im Foyer des ZKM, die der pandemiebedingten Gegenwart ein visuelles Zeichen setzt, sind die Ausstellungen 'Writing the History of the Future' und 'Critical Zones'", verkündet das ZKM in einer Pressemitteilung.

Horizonte einer neuen Erdpolitik zu sehen. Auch die Installation Crawlers von Alexander Schubert auf dem Musikbalkon ist nun erstmals zugänglich. Weiterhin bietet das ZKM auch während der Öffnung ein umfangreiches Online-Programm an. Mit der Bekanntgabe der Möglichkeit einer Öffnung der Museen in Baden-Württemberg unter bestimmten Auflagen macht das ZKM einen Großteil seiner Ausstellungen für die Besucher:innen zugänglich. Die Öffnung vollzieht sich nun fast ein Jahr nach der ersten Schließung am 13. März 2020.