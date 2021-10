Das Karlsruher "Knock-Out"-Festival öffnet am 11. Dezember nach Corona bedingter Pause wieder seine Pforten. Rock- und Metal-Fans können bei einem prominenten Line-Up mal wieder ordentlich die Sau raus lassen. Wer genau alles dabei ist und was die Fans erwartet, erklärt Hans-Joachim Of.

Das "Knock Out"-Festival in Karlsruhe, das jedes Jahr im Dezember die Hardrock- und Heavy-Jünger in die Fächerstadt lockt, hat sich inzwischen mehr als etabliert und zählt inzwischen zu den Kult-Veranstaltungen im Lande.

Am 11. Dezember wird gerockt

Am Samstag, 11. Dezember steht bei der bislang 13. Auflage die Schwarzwaldhalle ab 17 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) einmal mehr im Zentrum melodischer Heavy-Rock und Metal-Töne, wenn nicht weniger als sechs Bands dieses Genres in die Saiten greifen und die Ohren ihrer Fans mit besonderen Tönen verwöhnen.

Nachdem im Vorjahr die Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, hat sich Veranstalter "Bottom Row" aus Karlsruhe "nach intensiven Überlegungen" entschieden, die neue 2G-Option zu ziehen. Das bedeutet im Klartext, dass es keine Maskenpflicht und keinen Mindestabstand geben wird, wenn Baden-Württemberg in der Basisstufe bleibt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Jürgen Zöller im Porträt: Nach 27 Jahren als Schlagzeuger möchte er es "ruhiger angehen lassen"

"Abrocken und Konzertgenuss wie vor der Pandemie", heißt es dort. Und weiter: "Wir haben uns letztlich für dieses Modell entschieden, das einem Großteil unserer Gäste, also Geimpften und Genesenen, ein ungetrübtes Festivalerlebnis ermöglicht." Somit wagt man in Karlsruhe als eines der ersten Festivals im Land den Neustart.

Das Line-Up

Das Line-up für das Comeback 2021 kann sich wirklich sehen lassen. Bereits bestätigt ist die Band "Orden Ogan" aus Arnsberg, die mit dem Silberling "Final Days" im Frühjahr steil ging und Platz drei der deutschen Albumcharts erreichte. Auch die Wacken-erprobten "Eclipse" aus Schweden versprechen eine heiße Show und werden sicher einige Songs aus ihrem gefeierten Album "Wire" in die Gehörgänge der Festivalbesucher blasen.

Auch "Mystic Prophecy" aus dem Schwabenland (aktuelles Album "Metal Division") sowie Headliner "Powerwolf" mit dem aus Rumänien stammenden Sänger Attila Dorn, auf deren Auftritt man sehr gespannt sein darf, garantieren beste Metal-Kost.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Eine Perle, mit der sich Karlsruhe schmücken kann": Sängerin Sandie Wollasch nach langer Corona-Pause zurück auf der Bühne

Die "Wölfe" mussten ihre eigene Tour auf das Jahr 2022 verschieben und der Auftritt beim "Knock Out" wird ihr einziges Konzert in diesem Jahr bleiben. Im Mittelpunkt des Gigs der Gruppe aus dem Saarland, der durch eine fulminante Lightshow gekrönt wird, soll das neue Album "Call Of The Wild" stehen.

5.000 Fans werden erwartet

Bereits 2017 hatte der Fünfer um die Brüder Matthew und Charles Greywolf die Schwarzwaldhalle in eine großflächige Metal-Messe verwandelt. Erneut werden zum Musikspektakel rund 5.000 Fans in der Fächerstadt erwartet.

Fakt ist: In kaum einem anderen Musikgenre gibt es so viele unterschiedliche Sub-Genres als im Hardrock oder Heavy Metal. True Metal, Trash Metal, Stoner Rock, Alternative-Rock, Progressive Rock und sogar Symphonic Rock. Dabei ist das epische Konzerterlebnis mit "Powerwolf" die Speerspitze des Power-Metal-Rock. Wenn das Wort "Rampensau" jemals seine Berechtigung hatte, dann hier, denn dieser Sänger mit dem klangvollen Namen Attila kehrt bei jedem Gig sein Innerstes nach außen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe MPS Karlsruhe 2021: Das Mittelalter-Event im Schlossgarten war ein Riesenspaß - vielleicht das letzte Mal?

Zwei weitere Acts, so heißt es, werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. In der Vergangenheit hatten bereits Bands wie Avantasia, Axxis, Blind Guardian, Doro, Gotthard, Hammerfall, Saltatio Mortis oder Helloween (mit dem aus Karlsruhe stammenden Sänger Andi Deris) bei einem der größten Indoor-Festivals in Süddeutschland ihre Visitenkarte abgegeben und stets ein begeistertes Publikum zurück gelassen.

Tickets für Steh- und Sitzplätze gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Infos unter www.bottomrow.com