Am 1. September ist Herzklopfen im Filmpalast am ZKM garantiert: Die Hauptdarsteller Damian Hardung, Aaron Hilmer, Anselm Bresgott, Julia Beautx und Hussein Eliraqi präsentieren vor Ort ihren neuen Film "Das schönste Mädchen der Welt"!

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen - diese Tickets "sind heißbegehrt": Am Samstag, 1. September, um 13.50 Uhr steht mit "Das schönste Mädchen der Welt" ein Kinohighlight mit Lieblingsfilmgarantie auf dem Programm des Filmpalast am ZKM.

Kurz zur Story: Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist gerade von ihrer alten Schule geflogen und hat null Bock auf die anstehende Klassenfahrt nach Berlin. Im Bus freundet sie sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Cyril ist sofort Feuer und Flamme, rechnet sich aber keine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Nase verspottet.

ka-news verlost Tickets für "Das schönste Mädchen der Welt"

Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktiven Rick (Damian Hardung). Blöderweise ist der ein geistiger Tiefflieger und bringt keine drei Worte am Stück raus. Als auch noch Aufreißer Benno (Jonas Ems) ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen: Er schreibt für Rick coole Songs und romantische SMS, damit dieser bei Roxy ganz groß auftrumpft. Wer wird am Ende das Herz des "schönsten Mädchen der Welt" erobern?

Wir verlosen im Kino-Gewinnspiel 3 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Das schönste Mädchen der Welt" am Samstag, 1. September, um 13.50 Uhr im Filmpalast am ZKM. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 28. August, 22 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Samstag, 1. September, 13.50 Uhr, Filmpalast am ZKM, Karlsruhe

www.filmpalast.net