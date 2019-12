So etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. So sympathisch und unprätentiös sind die Jungs von Hardrock-/Melodic Metal-Legende Axxis - unsere vier Meet & Greet-Gewinner beim Knock Out-Festival waren hin und weg! Ein großartiges Erlebnis mit Musikern, die trotz harten Sounds einen weichen Kern und definitiv reichlich Zeit für ihre Fans besitzen.

Die 56-jährige Ute Heneka kann ihr Glück gar nicht fassen: "Es macht soviel Spaß hier mit den Jungs, die so völlig ohne Arroganz, Berührungsängste und Stargehabe daherkommen." Die Siemens-Mitarbeiterin ist tägliche ka-news.de-Leserin und eine echte Frohnatur: "Ich habe mir zum runden Geburtstag ein Ticket für Wacken 2013 gegönnt, es war echt genial" - sie kennt sich also aus in der Szene.

Auch ihre Freundin und Begleitung Julia Geiger ist begeistert: "Das Knock Out-Festival und das Meet & Greet sind Weltklasse, wir sind seit Jahren dabei und genießen jetzt den Moment!" Beide Mädels sind übrigens echte KSC-Fans und kamen gerade von der 1:5-Pleite gegen Fürth - schön, dass sich der Abend dann doch noch derart gelohnt hat.

ka-news.de-Leserin und Meet & Greet-Gewinnerin Monika Rauscher ist mit ihrem Mann Rüdiger am Start, und ein bisschen nervös ob der Starpower ist die 39-Jährige schon. Aber: "Es ist ein besonderes Erlebnis, ich bin hier erst Fan geworden. Das sind so lockere Jungs!" Auch Rüdiger "hat richtig Spaß"!

Natürlich kamen wir auch kurz mit Axxis ins Gespräch: "Der Gig war der Hammer, es ist wie nach Hause kommen! Es ist immer speziell in Karlsruhe, hier ist eine echte Metal-Hochburg und immer super Stimmung!" Was soll man sagen: Es war wohl für alle Seiten eine wertvolle Erfahrung!

Zum Schluss gibt's dann nach zahllosen Fotos für jeden der ka-news.de-Leser noch ein persönliches Autogramm. Und wenn ich an diesem Abend eines gelernt habe, dann: Eine große Familie - das ist Metal!