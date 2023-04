"Die KME ermöglicht gemeinsam mit "Tribut an Carl Benz e.V." und den Fahrzeug-Besitzern ein Oldtimer-Treffen in kleinerem Rahmen auf dem Karlsruher Schlossplatz", so die KME.

Insgesamt sollen rund 50 Fahrzeuge vor dem Karlsruher Schloss im Rahmen des "Fest der Sinne" präsentiert werden. Darunter: Das aktuelle Rennfahrzeug des KIT KA-Racing Teams und fünf historische LKW aus den 1930er- bis 1960er-Jahren von Mercedes-Benz Trucks aus Wörth.