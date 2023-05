Lehels Homebase ist aber die Fächerstadt und Umgebung, hier vor allem und des Öfteren die wunderbar elegante Hemingway Lounge in der Weststadt - sein Name ist in der Karlsruher Kulturszene wie in Stein gemeißelt. Zudem ist Lehel auch des Öfteren im feinen Ettlinger Jazzclub Birdland59 zu Gast. Wir haben den erfolgreichen Musiker zum Interview getroffen.

Das Multitalent Lehel am Piano | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

ka-news.de: Haben Sie ein(en) Lieblingskünstler/-Label?

"Wenn ich in den verschiedenen Genres, die mich geprägt haben, jeweils zwei Namen nennen dürfte, würde ich sagen:

Jazz : John Coltrane und Michael Brecker

: John Coltrane und Michael Brecker Rock/Pop : Pink Floyd und The Doors

: Pink Floyd und The Doors Klassik: Béla Bartók und Claude Debussy

Bei Beschränkung auf einen Namen bleibt John Coltrane vermutlich der entscheidende Einfluss. Bei den Labels ist es ähnlich schwierig. Alle klassischen Jazzlabels wie Prestige und Blue Note haben ihren Reiz bis heute. Am spannendsten ist aber sicher der Katalog und die Ästhetik von ECM."

ka-news.de: Leicht kokett: Die Karlsruher Hemingway Lounge ist für Sie ja inzwischen (auch künstlerisch) Ihr "zweites Zuhause", oder?!

"Allein die Tatsache, dass die Hemingway Lounge in diesem Herbst das 15-jährige Jubiläum feiern darf und ich vermutlich einige Hundert Jazzkonzerte in diesen 15 Jahren dort organisiert habe, zeigt meine Verbundenheit mit diesem erstaunlichen, kleinen und doch sehr rührigen und vielfältigen Karlsruher Kulturplatz.

Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich mir selbst auch durch viele Konzerte und Projekte dort ein großes Stammpublikum erspielen durfte. Die Nähe der Musiker zu dem sehr aufmerksamen und wohlwollenden Publikum in der Hemingway Lounge hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, immer wieder neue Projekte zu entwickeln, anzustoßen und auszuprobieren.

Es ist großartig, wenn ich zurückblicke und mir vergegenwärtige, welche Formate ich dort neben meinen Bandprojekten ausprobieren durfte: Jazz Wanted, Jazz History, aktuell die Lehel Jazz Corner mit immer wieder anderen Konstellationen und nun auch "Jazz for Kids" und viele mehr. Also kann ich guten Gewissens zustimmen. Die Hemingway Lounge ist für mich ein zweites Zuhause, sowohl atmosphärisch als auch künstlerisch."

ka-news.de: Sie sind konzerttechnisch weltweit unterwegs, ein musikalischer Globetrotter - was war bisher die schönste Reise?

"Musikalisch besonders beglückend empfand ich, als ich nichtsahnend in Taiwan angekommen bin und mit dem Peter Lehel Quartet wunderbar empfangen wurde und meine Musik in fremdem Kulturkreis bei dem "Taichung Jazz Festival" vor mehreren tausend Besuchern spielen durfte und wir die Massen von der ersten Minute erreichen und begeistern konnten. Einer der magischen Momente in meiner Karriere.

Lehel: "John Coltrane vermutlich der entscheidende Einfluss" | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Reisetechnisch hat mir eine Vier-Wochen-Tournee auf dem Traumschiff - ja genau, das legendäre ZDF-Traumschiff noch mit Siggi Rauch als Kapitän - in die Karibik, Panama, Costa Rica, Honduras, Jamaika und mit krönendem Abschluss Kuba am allerbesten gefallen."

ka-news.de: Sie sind ja gebürtiger Karlsruher, was ist in der Fächerstadt das kulturell Schönste, welche Institution(en) goutieren/erfreuen Sie?

"Mir gefällt in Karlsruhe generell die familiäre Gemütlichkeit, die man in allen Institutionen erleben kann. Leider schaffe ich es immer seltener, stetige Präsenz als Besucher zu zeigen.

Ich gehe sehr gerne ins Tollhaus, auch der Tempel hat seine Reize. Auch für Theater hätte ich gerne mehr Zeit. Ich bin jedes Mal sehr gerne im Staatstheater und im Sandkorn-Theater und denke, das müsste ich viel öfter machen.

Ganz besonders freue ich mich darauf, dass der Jazzclub Karlsruhe nach so langer Zeit nun bald eine großartige eigene Spielstätte bekommt. Das wird der 'Jazzstadt' Karlsruhe noch einmal enormen Schwung geben. Da bin ich sicher."

Vita Peter Lehel

Der Saxophonist, Komponist und Arrangeur Peter Lehel studierte an den Musikhochschulen in Stuttgart und Budapest. Er arbeitet als Musiker, Komponist und Arrangeur mit angesehenen Jazzmusikern und international renommierten klassischen Musikern. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Werke für reine Jazzformationen (Saxophon Quartett/Quintett, Jazz Ensemble, Bigband) als auch Crossover-Projekte für kammermusikalische Besetzungen und Orchester.



Konzertreisen brachten ihn bisher auf fast alle Kontinente. Mit seinen Projekten Peter Lehel Quartet, Finefones Saxophone Quartet, When Future Smiles, Jazz Ensemble Baden-Württemberg und der Gruppe Saltacello ist er regelmäßig auf den Jazz-Festivals und in den Jazz-Clubs in Südkorea, China und Taiwan zu hören. Lehel ist Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg (1997), erhielt zweimal den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ (2000, 2006). 2004 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, in deren Jury er 2008 berufen wurde.



2007 wurde er Gastprofessor am Shenyang Conservatory of Music in China. Peter Lehel verfügt über eine reichhaltige Diskographie mit vielfältigen, die Grenzen der Genres überschreitenden Formationen. Seine Werke und Arrangements sind auf über 80 CDs und Publikationen festgehalten. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik Karlsruhe Saxophon, Jazztheorie, Improvisation, Bigband & Ensembles.