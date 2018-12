Jedes Jahr an Silvester stellt sich die gleiche Frage: Wohin gehen zum Feiern? ka-news hat sich umgeschaut und gibt interessante Tipps!

Die Dorfschänke in der Karlsruher Altstadt - auch "Dörfle"genannt - ist ein guter Platz zum Feiern, so auch an Silvester. Um 22 Uhr startet die Party, natürlich legt auch ein DJ auf. Auch die stilsichere Monk Bar von Shahrokh Dini ist eine feine, meist elektronische Adresse zum Abgehen. Gefeiert werden kann ab 23 Uhr bis 6 Uhr in der Früh'.

Die Hemingway Lounge bietet zum Jahresabschluss ein Silvesterbüffet und wie gewohnt feinen Latin Jazz, um ins neue Jahr zu starten. Im Unverschämt geht es traditionell etwas härter zur Sache: Hardrock, Metal, Gothic, Alternative und Konsorten - so auch an Silvester: Das UV (Vorsicht Wortwitz!) rockt unverschämt mit den DJs RockDancer und Patze, wer bis Mitternacht einkehrt, zahlt 6 Euro Eintritt, nach dem Feuerwerk kostet der Spaß dann 7 Euronen.

Wer Hippie-Input wünscht, kann im Badischen Staatstheater im Großen Haus das Musical "Hair" besuchen. Zudem wird im Kleinen Haus das Stück "Meisterklasse" von Terrence McNally gegeben. Im wachgeküssten Sandkorn-Theater können Besucher an Silvester zwischen den Stücken "Ludwig fun!", "Aber bitte mit Panik" (18 Uhr) und "Macho Man" wählen.

Die Stadtmitte lockt Silvester-Fans unter dem Motto "Happy New Yeah" gleich mit zwei Floors ins Haus, geboten werden Mixed, House & Electro. Auf Floor 1 heizt Alex W. ein: Der Mixed Music Floor explodiert an diesem Abend mit Pop, Rock, 90er, HipHop und den Gassenhauern der letzten Jahrzehnte! Auf Floor 2 legen keine Geringeren als die Lokalmatadoren Dojo Music & ButchVoyage auf - in gewohnter Manier gibt's House, Electro und alles was tanzbar ist "All Night Long" auf die Ohren! "Party Party Party" schallt es an Silvester aus der Alten Hackerei, die "Ultimative Hackerei Silvestersause mit Hackerei Allstar DJs" rollt an. Beginn ist in Karlsruhes Punk-Club um 23 Uhr.

Nach der großen Silvester-Böllerei zünden die Krokokeller-Macher ab 0.30 Uhr die durchaus legendäre "Silvester im Keller"-Partyrakete mit Mixed Music von DJ Rainbow Dash - in den Keller kann man immer gerne gehen, wenn Party angesagt ist. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Auch das Kap steht für epische Silvester-Partys, 2019 nennt sich die Sause sinnbildend "MMXIX". Los geht's um 22 Uhr. Im Vogelbräu startet das Silvester-Event indes bereits um 19 Uhr.

Im Festspielhaus Baden-Baden findet alljährlich die Silvester-Gala statt, so auch zum diesjährigen Jahreswechsel - ein Fest der großen Gefühle soll es werden. Kristine Opolais (Sopran) und Pavel Cernoch (Tenor) verführen zur Oper. Der festliche Arienabend beginnt montags um 16 Uhr, Karten sind von 19 bis 130 Euro zu erwerben. Im Kammertheater Karlsruhe gibt's hingegen den ewigen Klassiker: "Dinner for One - Silvester" heißt das kurzweilige Stück, zu sehen um 17 und 21 Uhr. Zudem kann man sich im K2 die Revue "Wir sind mal kurz weg - Silvester" (17.30 Uhr) reintun.

Im Nachtwerk Musikclub kann man am 31. Dezember "Schwarzes Silvester" erleben, DJ AndTraX – No Innocence und DJ Angelus wollen den Gästen mit "All Styles Of Dark Music" den Jahreswechsel versüßen. Um 22 Uhr beginnt die dunkle Sause, der Eintritt beläuft sich auf fünf Euro. Zu guter Letzt: Im Moment ist ja auch im Kino Queen-Zeit, an Silvester läuft im Konzerthaus Karlsruhe "Show Must Go On - A Tribute To Freddie Mercury". Das Spektakel startet um 16.30 Uhr.