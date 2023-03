Am Montagabend, 13. März, wurde das Programm für "Das Fest" 2023 angekündigt und die meisten Acts bereits bekannt gegeben. Komplett ist das Ensemble damit aber noch nicht! Ein Blick in die umliegenden Festivals und Konzerte könnte das Rätsel vielleicht lösen.

Hinweis: Dieser Artikel legt keinen Anspruch auf Richtigkeit!

Geheimer Das Fest Act: Peter Fox?

Er hat ein neues Album veröffentlicht und ist in der Vergangenheit schon öfter bei "Das Fest" aufgetreten. Ist Peter Fox einer der geheimen Topacts? Ebenfalls dafür spricht, dass Fox im Juni auf dem Southside Festival singen wird. Laut der All-Artist-Agency, eine Full-Service-Agentur, die Künstlern eine ganzheitliche und vollumfängliche Betreuung anbietet, hat Fox für den Juli bisher kaum Konzerte.

Peter Fox bei einem Auftritt auf Das Fest (Archivbild) | Bild: Andreas Arndt☺www.andifried.com

Geheimer Das Fest Topact: Cro?

Er hat nicht nur ein neues Album, sondern wird auch auf dem diesjährigen Happiness Festival sein. Auch sein Terminkalender spricht für einen Auftritt auf Das Fest: Am Sonntag, 23. Juli ist der Rapper zwar in Füssen unterwegs, doch am Donnerstag, 20. Juli, sieht sein Kalender noch recht leer aus.

Geheimer Das Fest Topact: Donots?

In den Jahren 2012 und 2017 standen die "Donots" bei "Das Fest" auf der Bühne. Im Rahmen ihrer Tour spielen sie am 20. April außerdem im Substage, im Juni auf dem Southside Festival. Es wäre also gut möglich, dass sie im Sommer erneut nach Karlsruhe kommen.

The Donots bei einem Auftritt auf Das Fest (Archivbild) | Bild: VoWa

Geheimer Das Fest Topact: Kraftklub?

Ein neues Album im Jahr 2022 und eine erst kürzlich veröffentlichte Single lenken die Aufmerksamkeit auf die Gruppe "Kraftclub". Die spielen nicht nur beim Happiness Festival, sondern auch beim Southside. Bevor es dann am 28. Juli nach Dortmund weitergeht, wäre theoretisch noch Zeit für einen Auftritt in Karlsruhe.

Geheimer Das Fest Topact: Revolverheld?

Bereits im Jahr 2008 war Revolverheld auf "Das Fest". Im Jahr 2020 wurden sie wieder gebucht - doch dann kam Corona. Ein Grund mehr für ein Wiedersehen? Immerhin sieht der Terminkalender am 20. und 23. Juli noch verdächtig leer aus. Weiterer Punkt: Ab Ende Juni sind die Hamburger in Süddeutschland unterwegs - da wäre es nur noch ein Katzensprung?!

Revolverheld wurden für Das Fest 2020 bestätigt, konnten wegen Corona nicht aber nicht auftreten. | Bild: Tim Kramer

Geheimer Das Fest Topact: Culcha Candela?

Schon mehrfach haben Culcha Candela als Topacts auf der Bühne von "Das Fest" gestanden. Genauer gesagt: 2006, 2009 und 2012. Jetzt wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit, oder? Fest steht: Bei Culcha Candela ist das Wochenende noch nicht verplant, sie sind 2023 auf Tour und spielen am 17. Juli in Erlangen und am 29. Juli in Reutlingen.

Geheimer Das fest Topact: Lord of the Lost?

Die Dark-Rock-Band spielt am 2. August sind sie bei Substage in Karlsruhe. Es wäre naheliegend, dass sie in der Umgebung bleiben, wenn sie zuvor auf "Das Fest" spielen würden.

Die Website des Substage bezeichnet ihre Homecoming Tour im Herbst 2022 als "die bisher größte und erfolgreichste Europa-Tour in der Bandgeschichte". Auf der Seite wird ebenfalls erwähnt, dass es bereits einige Pläne gebe, die Lord of the Lost zunächst unter Verschluss halten wolle. Ob dazu auch ein Auftritt zu Das Fest zählt? Wir werden sehen...

Lord Of The Lost kommen ins Substage | Bild: Substage

Weitere Acts, die für einen Auftritt infrage kommen...

BHZ, Badmómzjay, Provinz und Nina Chuba sind alle relativ neu im Musikgeschäft und sowohl auf dem Happiness Festival als auch auf dem Southside Festival vertreten. Provinz und Badmómzjay spielen zusätzlich noch bei Rock im Park. Deshalb wären auch diese Künstler keine unwahrscheinlichen Möglichkeiten für die bisher unbekannten Topacts.