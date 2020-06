vor 43 Minuten Karlsruhe Feuerwehr Karlsruhe schickt ihren letzten Lösch-Unimog in den Ruhestand

Ein altes Feuerwehrauto aus Karlsruhe hat in Gaggenau seine neue Heimat gefunden: Das Tanklöschfahrzeug auf Unimog-Fahrgestell wird nicht mehr benötigt und wird kostenlos an ein Museum in Gaggenau verliehen.