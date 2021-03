vor 23 Stunden Karlsruhe Dringlicher Appell: Kulturring Karlsruhe unterstützt Forderung nach einem neuen Kulturareal in der Stadt

Der Kulturring Karlsruhe meldet sich aktuell in einer Pressemitteilung zu Wort: "In Karlsruhe drohen gegenwärtig dutzende Proberäume für mehr als 350 Musiker wegzufallen. Der Grund dafür sind geplante Sanierungen und Aufwertungen von Gewerbegebieten in Mühlburg, der Nordstadt und Durlach durch den Immobilienkonzern GEM. Dadurch verschärft sich in drastischer Weise der seit Jahrzehnten in Karlsruhe bestehende und immer wieder beklagte Mangel an Ateliers und Proberäumen in Karlsruhe."