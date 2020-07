Die Corona-Krise hat dem Das Fest-Wochenende in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein bisschen Festival-Feeling wollen die Macher von Das Fest am Wochenende dennoch zu den Fans nach Hause bringen: Unter anderem über das Radio werden Live-Songs von Künstlern aus der 35-jährigen Geschichte des Festivals gespielt.

Der Radiosender SWR3 will mit der dreistündigen Sondersendung am Fest-Samstag, 25. Juli, von 16 Uhr bis 19 Uhr für Festivalstimmung sorgen. Das geben die Veranstalter, die Karlsruher Marketing und Event GmbH, in einer Pressemeldung bekannt.

Das Fest über's Radio

Gespielt werden ausschließlich Live-Songs von Künstlern, die in den letzten 35 Jahren beim Fest aufgetreten sind - unter anderem Amy MacDonald, Fettes Brot, Max Giesinger, Fury in the Slaughterhouse, Mando Diao, Bosse, Clueso, Zaz, Jan Delay, die Simple Minds, Seeed und Rea Garvey. Die beiden letzteren werden dabei sogar von ihrem originalen Das Fest-Konzert zu hören sein.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Das Fest verkündet neue Headliner: "1 Jahr mehr Vorfreude" auf 2021

Auch das kultige Karlsruher Entenrennen, das am Fest-Sonntag stattfinden würde, wird in diesem Jahr ausgetragen - allerdings nicht wie gewohnt in der Günther-Klotz-Anlage, sondern digital als Live-Stream über die Plattform twitch.tv und auf dem Facebook-Kanal von Das Fest. Ab 19 Uhr wird dann zum Ausklang der Das Fest-Jazzclub per Livestream übertragen. Offiziell nachgeholt wird Das Fest dann vom 23. bis 25. Juli 2021.

Das Fest 2019: Highlights der Hauptbühne, Sonntag Alle Bilder