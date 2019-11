Ab dem 26. November nimmt das Rennen wieder Fahrt auf: Die Tickets für Das Fest 2020 stehen zum Verkauf! ka-news.de gibt einen Überblick, wo man ab Dienstag, 26. November, Karten erstehen kann:

An knapp 40 Vorverkaufsstellen können die Fest-Fans ab Dienstagmorgen ihr Ticket kaufen. 10 Euro kostet eine der begehrten Karten - und die werden bestimmt wieder schnell ausverkauft sein. Schnell sein lohnt sich also an folgenden Verkaufsstellen in der Region: