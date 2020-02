vor 32 Minuten Karlsruhe Neue Acts für Das Fest 2020: Weltstar "Passenger" kommt in die Klotze

"Passenger" und "Joris" spielen im Juli auf der Fest-Bühne in Karlsruhe! "„Drei Jahre haben wir versucht, Passenger zu uns an den Mount Klotz zu holen, nun hat es endlich geklappt, ihn für Das Fest zu gewinnen. Sein Auftritt wird mit Sicherheit ein Highlight", so Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH.