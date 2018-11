Ganz ehrlich, wer will bei diesem exklusiven Event nicht dabei sein? ka-news macht's möglich und verlost 5 x 2 Tickets für den offiziellen Kick-Off zu Das Fest 2019!

Wir sind ja jedes Jahr bei Das Fest mit der versammelten Mannschaft dabei und vermitteln unserer Leserschaft auf sämtlichen Kanälen diese einzigartige Festival-Atmosphäre - 2018 haben wir beispielsweise Marteria und Bosse so richtig abgefeiert. Dieses Jahr werden die Künstlerkarten aber natürlich wieder neu gemischt!

Einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Ticket-Vorverkaufs (27. November) werden im Atrium der Sparkasse Karlsruhe traditionell und exklusiv die ersten gebuchten Bands fürs kommende Fest bekanntgegeben, zudem gibt's knackige Live-Musik!

ka-news verlost 5 x 2 Tickets für den Kick-Off zu Das Fest 2019. Also einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 22. November, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Montag, 26. November, 20 Uhr (Beginn), Atrium Sparkassen-Kundenzentrum (Kaiserstraße 225), Karlsruhe

www.dasfest.de