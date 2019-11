vor 27 Minuten Toby Frei Karlsruhe Das Fest 2020: ka-news.de verlost 3 x 2 Plätze für den offiziellen Kick-Off in der Sparkasse Karlsruhe

Das Fest 2020 rückt in greifbare Nähe, am kommenden Montag findet in der Sparkasse am Europaplatz der offizielle und exklusive Kick-Off für das sommerliche Festival statt - und ka-news.de-Leser können dabei sein!