Max Giesinger ist einer, den muss man einfach mögen. Und auch die drei Jungs von Fettes Brot sind echte Sympathen. Also nichts wie rein ins Konzertvergnügen am Samstagabend auf der Hauptbühne bei das Fest 2019!

Wir haben dem Max ja kurz vor Das Fest ein paar Fragen gestellt, so einen entspannten Gesprächspartner hat man nicht alle Tage. Dementsprechend relaxed und glückselig kommt Giesinger auf die Bühne, die Jeansjacke im Anschlag, die Laune scheint famos. Logisch, bei 'nem Das Fest-Gig. 2016 war ja schon beeindruckend, aber heute?!

Mit "Legenden" kommt gleich der erste Semi-Hit um die Ecke, darauf schüttet es kurz wie aus Eimern. Aber das kann einen Max Giesinger nicht erschüttern, ebenso wenig das euphorisierte Publikum. Beide Parteien scheinen wie On Fire. Der Regen legt sich.

Das, was da von der Bühne zu hören ist, ist typischer, wohliger und melodiöser Max-Pop, der Waldbronner bleibt sich treu. Und erzählt erst einmal seine ganz persönliche Das Fest-Geschichte. Was goldig und obersympathisch ist: Giesinger gleitet allmählich und dauerhaft ins Badische ab, fühlt sich auf der Bühne pudelwohl, obwohl der zeitweilige Regen nervt. Doch Max lässt sich nicht stoppen - "Die Reise" ist ein schöner Song vom Liedermacher.

Pointierte und launige Ansagen von Max

Dann wird es kurios: Giesinger holt einen Jungen (ebenfalls einen Max) auf die Bühne, der sich als "Pianowunder" herausstellt, und spätestens jetzt hat der Musiker die Menge auf seiner Seite, nebst seinen launigen, pointierten und wirklich witzigen Ansagen.

Mal ein bisschen Reggae zwischendurch? Aber gerne! Und Max zeigt, mit welchem Hüftschwung er früher im Agostea die Mädels bezirzen wollte - übrigens vergeblich. Die Selbstironie ist dann auch die ganz große Stärke des Max G. aus W., er hat einfach den Schalk im Nacken und sucht immer wieder den Kontakt zum Publikum.

Giesinger "muss" Rammstein covern!

Nächster Programmpunnkt: Die Katze aus dem Sack! Max muss Stücke covern, die zuvor ein Zuschauer blind gezogen hat. Und besteht die Aufgabe mit Bravour. Wer hintereinander Coolio ("Gangsta's Paradise"), Simply Red ("If You Don't Know Me By Now") und Rammstein (!) gelungen und präzise covert, hat's einfach drauf, besitzt eine immense Bandbreite. Sind das Meriten aus der Straßenmusikerzeit? Das alles offensichtlich mit einer hochvariablen Band im Rücken, dies sollte und muss erwähnt werden.

"Wenn sie tanzt" ist folgend ein echter echter Schmeichler, und der Musiker kommt nun so richtig aus sich heraus: "Karlsruhe ist meine Heimat und mein Zuhause", da darf natürlich auch das viel umjubelte KSC-Trikot nicht fehlen. Und dann kommt er, der Überhit, der alle Türen geöffnet hat: "80 Millionen"! Dass Giesinger zum Finale noch drei kleine Mädels zum akustischen und Background-Gesang auf die Bühne bittet, macht die Show dann so richtig rund und herzerwärmend. Dieses 90-Minuten-Konzert war kein Wunder, aber ein echtes Highlight!

"Ich liebe mich" bounct gewaltig

Nach einer kurzen Umbauphase geht's dann auf die Zielgerade des Fest-Samstags: Fettes Brot entern die Bühne! Und schon der erste Track "Ich liebe mich" bounct gewaltig, geht in die tanzenden Beine! Die Brote - übrigens mit wunderbar coolen Outfits - sind gut drauf, beginnen wie die sprichwörtliche Feuerwehr, das könnte ein magischer Abend werden! FB haben alles im Griff und - sorry für diese Wortwahl - grooven "wie Sau".

Diese Mischung aus derber Bühnen-Energie und gewitzten Texten macht's eben aus. "Emanuela" gerät richtig spritzig, der Pflicht-Klassiker "Jein" läuft der "Mount Klotz"-Menge ebenso rein, der alte Krokokeller-Evergreen eben. Die Show ist gespickt mit alten und neuen Hits, die aktuelle Scheibe heißt ja "Lovestory" und ist kurioserweise ziemlich gefloppt, legt man frühere Maßstäbe an. Doch die Hamburger sind und werden nicht müde...

HipHop At Its Best!

Dass Dokter Renz, König Boris und Björn Beton bereits Mittvierziger sind, merkt man den Herrschaften (bis auf ein paar graue Haare) wirklich nicht an, sie rocken die Bühne wie Dynamos am Fahrrad. Sphärisch können sie ("Echo"), gelungen auch ("An Tagen wie diesen"), ein Gassenhauer folgt dem nächsten - elektrifizierter HipHop At Its Best! Die Jungs aus dem Norden sind entspannt, liefern eine zwar routinierte, dennoch energiereiche Show, da wagt sogar König Boris ein elegantes Tänzchen.

Was darf bei einem FB-Gig nicht fehlen? Logo, "Schwule Mädchen", ein echter Knaller und Hüpfer auch auf der Das Fest-Bühne! Dann wird's romantisch, ja episch: "Nordisch By Nature" wird zu "My Way" umgewandelt und gerät zur kleinen Hommage an Karlsruhe, ein beeindruckender, gefühlvoller, ja großer Moment! Die Nordlichter sind die Opas der Szene, die Granden, wohl verdient und auch honoriert. Und die Show? Fresh, fresh! Übrigens und wie immer an dieser Stelle: Auch die kleineren Bühnen sind unbedingt zu empfehlen, schauen Sie mal rüber!

ka-news.de Hintergrund

An drei Tagen im Juli verwandelt sich die Günther-Klotz-Anlage in ein riesiges Festivalgelände. Für die Hauptbühne und den Hügelbereich müssen die Besucher 10 Euro Eintritt zahlen. Der Samstag ist komplett ausverkauft, für den Sonntag gibt es noch einige wenige Restkarten. Wer kein Ticket bekommen hat, verpasst nichts: Mehr als 70 Prozent des Areals können Besucher auch ohne Eintritt erleben, so etwa die Feld-, DJ- oder Kulturbühne.