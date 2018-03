In Rekordzeit gingen die Tickets für Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage im Vorverkauf Ende 2017 über die Ladentheke. Dabei waren noch längst nicht alle Künstler bekannt gegeben, die während der dreitägigen Veranstaltung Ende Juli auf den Bühnen stehen werden... jetzt soll ein weiterer Bandname folgen.

Welche weiteren Bands werden vom 20. bis 22. Juli auf der Fest-Hauptbühne in der Günther-Klotz-Anlage spielen? Erste Antworten gibt es am kommenden Samstag - dann wollen die Fest-Macher fünf weitere Bandnamen bekannt geben (ka-news wird berichten).

Fest-Fans, die es nicht erwarten können, sollten sich auf den sozialen Kanälen von Das Fest umschauen - denn: "es könnte sein, dass ein Name schon etwas früher fällt", so die Fest-Macher gegenüber ka-news. Auf Facebook können die Fans entscheiden, wann der Name fallen soll.

Informiert wird auch auf Instagram:

Und auf Twitter:

Wer kommt?

Die fünf Acts werden die Hauptbühne bespielen, welche im kostenpflichtigen Hügelbereich liegt. Ebenfalls auf der Hauptbühne werden Von Wegen Lisbeth, Losamol, Bosse und Simple Minds auftreten. Sie wurden zum Vorverkaufsstart Ende November bekanntgegeben.

Keine Tickets?

Kostenfrei bleibt der Zugang zu vier weiteren Bühnen: Über 70 Prozent des Programms, darunter auch der große Sportpark, sind frei zugänglich. Der Erfahrung der Vorjahre nach werden auch viele Tickets noch an den Eingangsbereichen des Festivalgeländes von privat weitergegeben – zu normalen Preisen. Vom Kauf bei nicht offiziellen Anbietern via Internet zu überteuerten Preisen raten die Fest-Macher ab, da auch schon Ticket-Fälschungen im Netz kursierten, welche spätestens am Festival-Eingang als illegale Kopie erkannt werden.

ka-news-Hintergrund

Das Fest findet seit 1985 vom 20. bis 22. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt. Die Tagestickets kosten seit diesem Jahr zehn Euro. Die 130.000 Tickets für den kostenpflichtigen Hügelbereich sind bereits ausverkauft. Die Tickets werden für den Zugang zur Hauptbühne benötigt. Erste Bands wurden am Montagabend von den Fest-Machern bekannt gegeben: Bosse, Simple Minds, Von Wegen Lisbeth und Losamol. Neben der Hauptbühne gibt es weitere vier Bühnen, zu denen der Zutritt kostenfrei bleibt und für welche kein Ticket benötigt werden. Mehr Informationen unter www.dasfest.de/

