Jetzt ist es amtlich: Auf der Kick-Off-Veranstaltung für Das Fest 2018 wurden am Montagabend die ersten vier Hauptbühnen-Acts bekannt gegeben. Einer spielte gleich live.

Die musikalischen Großkaliber Bosse und Simple Minds sind bei Das Fest ja keine Unbekannten mehr und waren schon mit Gigs in der "Klotze" vertreten. Aber auch auf Von Wegen Lisbeth (Opener) und Losamol (Night Club) darf man sich natürlich freuen.

Und wer angesichts dieser aktuellen Fest-Infos sich sogleich ein Ticket sichern will - der offizielle Vorverkauf beginnt am Dienstag, 28. November. Die Karten werden an diesem Tag ab 11 Uhr an der Weihnachtshütte der Karlsruhe Event GmbH auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt erhältlich sein.

"Das Fest - Preview-Special" mit Losamol Alle Bilder

Aktualisierung, 7.27 Uhr:

Der Vorverkauf zu Das Fest 2018 startet am heutigen Dienstag. Pünktlich zum Verkaufsstart haben die Verantwortlichen die ersten Acts bekannt gegeben: Mit dem Opener Von Wegen Lisbeth wird die 34. Auflage von DAS FEST am 20. Juli starten, Bosse und Simple Minds sind Hauptacts und Losamol, werden einen Night-Club-Gig spielen.

In den letzten Jahren ging es ab für Bosse, der schon 2013 bei Das Fest spielte. 2013 hatte er auch den "Bundesvision Song Contest" gewonnen und ist mit dem "Deutschen Musikautorenpreis" ausgezeichnet worden. In seinen Songs erzählt er Geschichten – von Liebe und Freundschaft, Stärken und Schwächen, Freude und Trauer – und das so feinsinnig wie kaum ein anderer Künstler. Da ist der Braunschweiger sich immer treu geblieben.

Rückkehr nach 20 Jahren!

In 40 Jahren Bandgeschichte haben die Simple Minds viel erlebt – auch schon den "Mount Klotz", vor dem sie 1997 bereits spielten und zu dem sie 2018 nun wieder zurückkehren. Ihre Hits wie "Don’t you (forget about me)", "Waterfront" oder "Alive and Kicking" kennt jeder. Stücke wie "Promised You A Miracle" und "Belfast Child" sind Klassiker der Popkultur. Über 60 Millionen Tonträger haben die Minds verkauft, auch wenn es um die Stars der 80 Jahre in den Nuller-Jahren etwas ruhiger geworden ist. Bei Das Fest werden die Schotten am Sonntag spielen und man kann sicher sein, dass der Hügel den Glasgowern zum Bandgeburtstag ein Lichtermeer beschert, welches diese in ihrer langen Karriere noch nicht gesehen haben.

"Das Fest mit einem Kracher zu beginnen und voll durchzustarten, hat sich im vergangenen Jahr bewährt, als bei den Donots der Hügel bereits kurz nach Toröffnung so voll war, wie nie zuvor", so die Fest-Macher in ihrer Pressemeldung. 2018 gibt es nun Von Wegen Lisbeth (VWL) zum Auftakt. Hinter den drei Buchstaben, die an verstaubte Volkswirtschaftsvorlesungen erinnern, versteckt sich eine der angesagtesten Indie-Pop-Bands im Land.

Allgäuer in der Karlsruher Hügellandschaft

Vom Newcomer zu einer der erfolgreichsten Allgäuer Livebands – und das in nur drei Jahren. Losamol punkten mit ihren Liveauftritten und schaffen es, dass der Funke überspringt. Und das auf eigenartige Weise: den allgäuerischen Dialekt, bei dem das "sch" omnipräsent durchklingt, halten die Musiker für prädestiniert um Reggae zu spielen. Mit Leben erfüllen werden Losamol mit Sicherheit auch die Hauptbühne als Samstags-Night-Club bei Das Fest, dessen Hügellandschaft die Jungs sicherlich an ihre Heimat erinnern wird.

Traditionell wird der Sonntag-Vormittag am Hügel der Klassik gewidmet. 2018 wird das Openair-Konzert mit Melodien und Klängen des unvergessenen Venezianers Antonio Vivaldi gestaltet werden.

Der Vorverkauf startet!

Der Ticketverkauf für Das Fest 2018 beginnt am 28. November. Erstmals kostet das Tagesticket zehn Euro. In den Tages-Ticketpreis ist erstmals ein KVV-Ticket für alle Zonen inkludiert worden. Ein Teil der Mehreinnahmen fließt in die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Bereits in den vergangenen Jahren ist erheblich in die Sicherheit investiert worden, doch auch zukünftig erfordern technologische Entwicklungen wie auch neue Gefahrenpräventionen ein permanentes Engagement in punkto Sicherheit.

Die Das Fest-Tickets gibt es ab 11 Uhr bei der Weihnachtshütte der veranstaltenden KEG auf dem Karlsruher Marktplatz bei der Lichtpyramide der Lichtweihnacht, solange der Vorrat reicht, sowie bei ausgewählten Filialen der Sparkasse Karlsruhe und an weiteren Verkaufsstellen, die auf der Webseite von Das Fest aufgeführt sind.

Termin: 20. bis 22. Juli 2018, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

www.dasfest.de