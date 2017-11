Der Kartenvorverkauf für Das Fest 2018 in der Günther-Klotz-Anlage läuft für die Veranstalter gut an: Bereits nach wenigen Stunden sind an vielen Vorverkaufsstellen die begehrten Festivaltickets vergriffen. Ticketanwärter mussten sich auf lange Schlangen vor dem offiziellen Verkaufsstand auf dem Christkindlesmarkt und in den Sparkassen-Filialen einrichten. Wo gibt es jetzt noch Tickets?

Bereits um 8.30 Uhr startete am Dienstag, 28. November, der Ticketvorverkauf für Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage, vom 20. bis 22. Juli 2018, in den Sparkassen-Filialen in Karlsruhe. Um 14.30 Uhr waren die ersten Zweigstellen ausverkauft. Auch bei weiteren Verkaufsstellen ist es am ersten Vorverkaufstag knapp: Im BGV Hauptgebäude erhält der suchende Ticketkäufer am Dienstagnachmittag die Antwort "leider haben wir keine Tickets mehr" - die vorrätigen Festkarten waren innerhalb von vier Stunden vergriffen.

Erste Vorverkaufsstellen ausverkauft

In den Sparkassen-Filialen in Rüppurr und Mühlburg sowie in der Ettli-Kaffee-Filiale in Ettlingen sind die Karten ebenfalls nach wenigen Stunden ausverkauft. In der Sparkasse am Marktplatz-Ettlingen und bei der BNN-Filiale in Bruchsal sind um 15 Uhr nur noch Freitagstickets verfügbar.

Am offiziellen Das Fest-Stand auf dem Karlsruher Marktplatz muss man sich auf lange Wartezeiten einstellen - bis zu 45 Minuten harren die Ticketkäufer in einer langen Schlange aus. Bereits vor dem Eingang des Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz weist ein Schild auf das Ende der Schlange hin: "Hier anstellen für Das Fest Ticket-Vorverkauf".

Lange Schlangen auf dem Marktplatz

Lange Schlange, Regenwetter, miese Laune? Fehlanzeige: "Allen voran muss man unsere Besucher loben", sagt Das Fest-Projektleiter Sven Varsek gegenüber ka-news, "die Disziplin der Wartenden ist vorbildhaft. Bei Wartezeiten von bis zu 45 Minuten hat keiner gemurrt - die Leute kommen mit einem Lächeln am Stand an." Die Besucher seien gut informiert: Die Preiserhöhung auf zehn Euro pro Ticket - aufgrund von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und inkludierten KVV-Ticket - war bekannt und wurde am Stand akzeptiert, so Varsek.

"Es wird in dieser Woche knapp werden"

"Wir sind sehr glücklich, dass der Vorverkauf so gut läuft", sagt Varsek weiter, "und sehr viele Festivalbesucher ihre Tickets frühzeitig kaufen." Um Hamsterkäufe zu vermeiden, ist die Ticketanzahl auf sechs Ticket-Sets pro Person beschränkt.

Eine zweite Verkaufswelle wird es nicht geben. "Im Moment können wir nur sagen: Wer noch Tickets für Das Fest 2018 kaufen möchte, sollte sich sputen", so Varsek im Gespräch mit ka-news. Wer sich unsicher ist, wo er die größten Chancen auf noch vorhandene Tickets hat, für den hat der Projektleiter ebenfalls einen Tipp: "Kommt zur Das Fest-Hütte auf dem Christkindlesmarkt!"

Im vergangenen Jahr waren die Tickets innerhalb von zwei Wochen fast komplett ausverkauft. Wie schnell es in diesem Jahr gehen wird - darüber können auch die Veranstalter nur spekulieren. Und was sagt das Bauchgefühl zum aktuellen Ticketvorverkauf? "Es wird in dieser Woche knapp werden", so Varsek.