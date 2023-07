Warum gibt es 2023 "Das Fest goes Schlachthof"?

Damit alle Helfer zwischen "Das Fest am See" und vor "Das Fest" Zeit und Ruhe für den Umbau haben, zieht das Fest am Mittwoch, 19. Juli, um.

Wann startet "Das Fest goes Schlachthof"?

Ab 17.30 Uhr starten die dort ansässigen Lokale und Clubs ihr Programm.

Programm "Das Fest goes Alter Schlachthof": Wer macht was?

Alte Hackerei

Biergarten

Band "The Coconuts" spielen Surf-Punk

Substage

Auf der Dachterrasse: Im Minestrone

DJs Katze & Vogel spielen "Future Disco|Elektro|Italo Disco"

Kulturzentrum Tollhaus

Auf dem Rasenplatz vor dem Tollhaus

Programm für Familie und Kinder

Musik und Kulinarik

Alina Café

Kaffee und Eis

Drinks, Wein und Bier

Hausgemachte Limonaden

Gegrillte Sandwiches und Antipasti

Fettschmelze

Pizza

Drinks

"Das Fest am See" in der Günther-Klotz-Anlage

Bereits vor "Das Fest goes Schlachthof" findet "Das Fest am See" (ehemals Vorfest) statt: Es startet am Mittwoch, 12. Juli und endet am Dienstag, 18. Juli.

"Das Fest" in der Günther-Klotz-Anlage

Die Hauptveranstaltung "Das Fest" startet am Donnerstag, 20. Juli und endet am Sonntag, 23. Juli. Tickets gibt es noch für die Tage Donnerstag und Sonntag. Alle Infos zum Line-up in folgendem Artikel: