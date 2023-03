Wer auch im Jahr 2023 den Mount-Klotz zum Beben bringen möchte, sollte am 14. März bei Eventim oder an den Vorverkaufsstellen in Karlsruhe und Umgebung vorbeischauen. Denn ab Dienstag werden offiziell die Tickets für die Das Fest Hauptbühne über die Theke gehen.

Zum ersten Mal können auch Tickets für alle vier Festivaltage erworben werden. Anders als in den Jahren zuvor war der Ticket-Kauf auf dem Christkindlesmarkt war im Winter 2022 nicht möglich.

Preise Das Fest 2023

Tagesticket: 17,20 Euro

Vier-Tages-Ticket: 66,70 Euro

Das Line-up für das beliebte Musikfestival wird am Montag, 13. März, bekannt gegeben. Der Live-Ticker dazu startet bei ka-news.de ab zirka 17 Uhr.