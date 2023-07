Für Sonntag, 23. Juli, gibt es aktuell noch Tickets für die Hauptbühne von das Fest in Karlsruhe!

Wo gibt es noch Tickets?

Tickets für Donnerstag und Sonntag gibt es ausschließlich bei Eventim: Online findet ihr die Fest-Tickets hier: https://www.eventim.de/noapp/eventseries/3337698/?affiliate=FKA&utm_source=FKA&utm_medium=dp&utm_campaign=karlsruhemarketingundevent

Wer es lieber analog mag: In Karlsruhe erhaltet ihr Fest-Tickets für Sonntag an allen stationären an das Eventim-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Eventim bietet ebenfalls eine Ticketbörse an: Hier können Tickets von Fan zu Fan verkauft werden - mit etwas Glück werden ausverkaufte Tage oder 4-Tages-Ticket angeboten.

Kann ich ein Ticket vor Ort kaufen?

An der Europahalle steht ein Info-Container von Das Fest: Hier können Tickets für Sonntag vor Ort erworben werden. Auch auf dem Fest-Gelände finden sich Info-Container. Allerdings greifen die Helfer ausschließlich auf das Online-System von Eventim zurück. Sind die Tickets online ausverkauft, gibt es auch vor Ort im Info-Container keine mehr!

Wie teuer darf mein Fest-Ticket sein?

Wer vor einigen Wochen auf die Eventim-Ticketbörse blickte, fand horrende Preise für die ausverkauften Fest-Tage: Das war nicht im Sinne der Veranstalter, man wurde aktiv und unterband schnell die überteuerten Preise. Jetzt können alle Tickets dort nur zu einem fairen Preis angeboten werden.

Der Originalpreis für ein Tagesticket liegt bei 17,20 Euro. Das 4-Tages-Ticket gab es für 66,70 Euro im Vorverkauf.

Darf ich mein Ticket weiterverkaufen?

Ja - aber nur zu einem angemessenen Preis. Es spricht nichts dagegen, wenn die Veranstaltung aus Krankheit oder privaten Gründen nicht besucht werden kann und das Ticket für den Originalpreis weiterverkauft wird.

Gegen überteuerte Tickets geht das Fest seit 2015 rechtlich vor. 2019 führten die Veranstalter sogar zwei Rechtstreits - darunter gegen den Anbieter "Viagogo". Man will seinen Familiencharakter nicht verlieren, so Fest-Chef Martin Wacker damals. Diese Aussage gilt auch noch heute - das Fest geht weiterhin gegen Schwarzmarkt-Verkäufer vor.

Tickets günstig kaufen und hohe Preise auf Kleinanzeigen (ehemals ebay) zu verlangen, ist also keine gute Idee!

Wie erkenne ich ein gültiges Festticket?

Ganz auszuschließen sind Ticket-Fälschungen nicht - es gibt allerdings einige Indikatoren, die die Wahrscheinlichkeit, ein echtes Ticket zu erwerben, erhöhen: Online nur über den offiziellen Verkaufspartner "Eventim" kaufen.

Ob klassisches Hardticket oder "Print-at-home" auf Papier: Wer vor Ort von Privatpersonen ein Ticket kauft, ist gut beraten, mit diesem auch durch den Einlass zu gehen. Jedes Ticket hat seinen eigenen Code: Dieser wird beim Betreten in den Hügelbereich gescannt - ist er ungültig, wird der Einlass verwehrt.

Alle aktuellen Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr in unserem Liveticker: