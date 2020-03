vor 2 Stunden Karlsruhe Soforthilfe für Künstler: Einmaliger Zuschuss für drei Monate

Die Landesregierung hat das Hilfspaket für Künstler auf den Weg angepasst: Es richtet sich an Solo-Selbständige sowie Klein- und Kleinstunternehmen auch der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie an Angehörige der Freien (auch künstlerisch-publizistischen) Berufe in Baden-Württemberg.