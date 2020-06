"Night of Light": Warum Montagnacht viele Gebäude in Karlsruhe rot leuchten werden

In der Nacht von Montag, 22., auf Dienstag, 23. Juni, werden über 1.500 Veranstaltungslocations bundesweit mit rotem Licht beleuchtet - ein imposantes Zeichen für die durch Corona bedrohte Branche. Auch in Karlsruhe beteiligen sich zahlreiche Institutionen.

Die "Night of Light" vereint Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, um in einer bundesweiten Aktion ein imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohten Branche zu setzen und zu einem Dialog mit der Politik aufzurufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können. Das geben die Veranstalter der Karlsruher Aktionen in einer Pressemeldung bekannt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, von 21 bis 1 Uhr, werden aktuell 27 Teilnehmer aus Karlsruhe und der Region Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminieren.

Hier die Liste der Gebäude, die rund um Karlsruhe strahlen werden:

Kulturzentrum Altes Stadion, AKK am KIT, Paulcke Platz 1

Studierendenhaus, Studentisches Kulturzentrum am KIT, Adenauerring 7

JUBEZ, Kronenplatz 1

Kulturzentrum Tollhaus, Alter Schlachthof 35

Jazzclub Karlsruhe, Kaiserpassage 6

Kinemathek Karlsruhe, Kaiserpassage 6

Sandkorn-Theater, Kaiserallee 11

Badisches Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1

Die Künstlerbühne, Baumeisterstraße 16

Schwarzwaldhalle Karlsruhe, Festplatz 5

Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9

Design Offices Karlsruhe, Bahnhofsplatz 12

ZKM, Lorenzstraße 19

Rock Shop, Am Sandfeld 21

Crystal Sound, Am Sandfeld 25

Ice Fuzzy, Lorbeerweg 26

Kulturzentrum Tempel, Hardstraße 37a

Sokoll & Friends Eventagentur, Im Husarenlager 12a

Palazzo Halle, Projekt Eins, Liststraße 18

P3 Drive-In-Kulturbühne, Messe Karlsruhe, Messeallee 1

Haupteingang Messe Karlsruhe, Messeallee 1

Turmberg Karlsruhe-Durlach, Reichardtstraße 22

PINK Event Service, Reetzstraße 83/1

Megaforce, Jöhlinger Strasse 118

Charly‘s Checkpoint, Buchenweg 7

Magic Sky , Grombacher Straße 70

dlp motive, Grombacher Straße 70

Ziel der Aktion soll es sein, "einen Einstieg in einen Branchendialog zu schaffen, der die Vielfältigkeit und Systemrelevanz der deutschen Veranstaltungswirtschaft thematisiert". "Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!", so die Veranstalter.