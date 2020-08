Kino- und Theaterfans müssen im Herbst weiterhin nicht auf Unterhaltung verzichten: Nach einer Sommerpause sorgt das Autokino Karlsruhe ab dem 4. September an einem neuen Standort für Kinoabend im eigenen Auto - Gemütlichkeit und Sicherheit inklusive.

(Fast) einen Katzensprung entfernt zieht es vom Messplatz auf die andere Straßenseite zu XXXLUTZ Mann Mobilia, so die Veranstalter in einer Information an die Presse.

Auf dem Programm stehen:

Freitag, 4. September: Unhinged - Außer Kontrolle

Samstag, 5. September: Takeover - Voll vertauscht

Sonntag, 6. September: The Blues Brothers - Extended Version

Dienstag, 8. September: Unhinged - Außer Kontrolle

Mittwoch, 9. September: Out Of Play - Der Weg zurück

Donnerstag, 10. September: Edison - Ein Leben voller Licht

Freitag, 11. September: Der Göttliche Andere

Samstag, 12. September: The Witch Next Door

Dienstag, 15. September: Der göttliche Andere

Mittwoch, 16. September: The Witch Next Door

Los geht's immer um 20.30 Uhr. Tickets und alle wichtigen Informationen gibt es unter www.autokino-karlsruhe.de.