vor 1 Stunde Karlsruhe Live-Stream statt Parade: CSD Karlsruhe findet am Samstag erstmals online statt

Der alljährliche Christopher Street Day (CSD) kann - trotz der Corona-Krise - in Karlsruhe auch in diesem Jahr stattfinden, allerdings anders als geplant: Statt für die Rechte von LSBTI-Gruppen auf die Straßen zu gehen, wird es die Veranstaltung am Samstag, 6. Juni, im Live-Stream geben.