vor 1 Stunde Karlsruhe Line-up steht fest: Karlsruher Kulturbühne plant "Miniaturfestival"

Wie die Kulturbühne Karlsruhe per Pressemitteilung informiert, nimmt das Line-up für den diesjährigen "Kultur-Sommer" immer mehr Gestalt an. Vom 09. bis zum 25. Juli sollen unter Hygieneauflagen wieder Open-Air Live-Konzerte auf der Kulturbühne an der Messe Karlsruhe stattfinden. Besonders Augenmerk gilt dem 24. Juli, denn da findet in Kooperation mit "das Fest" ein "Festivalprogramm in Miniaturformat" statt.