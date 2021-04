vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Karlsruher Künstler während Corona: "Ich habe meine hart erarbeiteten Ersparnisse verloren", sagt DJ Shahrokh Dini

Die langwierige Corona-Episode ist vor allem für Künstler, Musiker, Schauspieler in der Fächerstadt eine harte und schwierige Zeit - was machen Karlsruhes kreative Köpfe eigentlich, da so gut wie nichts stattfindet und passiert? ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei hat in seiner Serie "Karlsruher Künstler während Corona" nachgefühlt. Heute: Shahrokh Dini, DJ, Produzent und Event-Manager.