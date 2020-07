Geahnt hatte man es schon lange, nun ist es offiziell: Die Karlsruher Bierbörse und das Karlsruher Oktoberfest wurden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt.

"Leider müssen wir uns nun auch Corona beugen", teilen die Veranstalter Alpha Marketing in einer Pressemeldung mit. Beide Veranstaltungen werden auf das Jahr 2021 verschoben: Das Karlsruher Oktoberfest auf den 25. und 26. September, den 2. und 3. sowie den 9. und 10. Oktober - für die Bierbörse hingegen gibt es noch keinen neuen Termin.

Die Verträge mit der Band voXXclub seien für das Oktoberfest 2021 allerdings bereits unterschrieben "und in den nächsten zwei Monaten werden wir auch mit allen weiteren Bands die genauen Termine festlegen", so die Veranstalter weiter. Der Kartenverkäufer Ticketmaster werde sich zudem mit allen Kunden bezüglich der Verlegung in Verbindung setzen.

Karlsruher Oktoberfest am 5. Oktober Alle Bilder

Bierbörse am Samstag Alle Bilder