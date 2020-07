Das Fest Karlsruhe muss aufgrund der Corona-Pandemie 2020 ausfallen. Fans müssen aber dennoch nicht auf Musikacts und Festivalflair verzichten: Das Fest wird vom 21. bis 23. August beim sogenannten "Festvial für Festivals" dabei sein - ein Online-Event, das unter anderem Geld für finanziell in Notlage geratene Festivals sammelt.

"Die Festivalbranche durchlebt aufgrund der Corona-Krise das schwierigste Jahr ihrer Geschichte. Wir wollen als vereinte Festivallandschaft auftreten, um auf diese Situation aufmerksam zu machen, Gelder für in Schieflage geratene Festivals sammeln und gleichzeitig euch Festivalfans das Festivalgefühl nach Hause senden", erklären die Veranstalter des Projekts, das Magazin "Höme - Für Festivals", auf ihrer Website.

Auch Das Fest wird, neben aktuell 155 weiteren Festivals, an dem Event teilnehmen. Zusammen haben sie ein dreitägiges Programm entwickelt, das den "Besuchern" über die Website nach Hause gestreamt wird. Dazu gehören laut Veranstalter neben Live-Konzerten inklusive Aftershowpartys auch Kochshows, Bieryoga und Game-Show-Formate.

So können Festivals unterstützt werden

Das Projekt soll neben Unterhaltung in Corona-Zeiten auch eine finanzielle Stütze für die teilnehmenden Festivals sein. Besucher können noch bis zum 19. Juli auf der Website eine Festivalbox oder ein Festivalbändchen kaufen und mit dem Betrag ein bestimmtes oder alle Festivals unterstützen. Zudem kann ein frei wählbarer Betrag an die Festivalbranche gespendet werden, auch Sponsoren steuern einen Beitrag bei.

"Die Einnahmen jedes Box- oder Bändchenkaufs wandern, abzüglich der Produktionskosten, direkt an das Lieblingsfestival und/oder in einen gemeinsamen Topf, der unter allen teilnehmenden Festivals gleichermaßen aufgeteilt wird. Die Festivals können entscheiden, ob ihre generierten Einnahmen an sich selbst, die Branche, ausgewählte Festivals oder eine Initiative ausgezahlt werden sollen", erklären die Veranstalter.