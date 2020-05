Nachdem das 44. Durlacher Altstadtfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, steht der Termin für das kommende Jahr bereits fest. Das Straßenfest soll laut Stadt am 9. und 10. Juli stattfinden. Darauf einigen sich die teilnehmenden Vereine der Arbeitsgemeinschaft Durlacher Altstadtfest.

Von dem traditionellen Veranstaltungstermin am ersten Juliwochenende sei man aufgrund der Konkurrenz zu der Fußball-Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli abgerückt. "In der Vergangenheit waren trotz aller Bemühungen, das Altstadtfest mit Public Viewing auch für Fußballfans attraktiv zu gestalten, die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben", heißt es von Seiten der Stadt in einer Pressemeldung.

Am Traditionstermin wäre das Altstadtfest gleich mit vier EM-Viertelfinalspielen in Konkurrenz gestanden. Dagegen sind der 9. und 10. Juli "spielfreie Tage".

