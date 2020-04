Karlsruher Schlosslichtspiele vom 5. August bis 13. September

An den Sommerabenden verwandelt sich die Fassade des Karlsruher Schlosses seit vielen Jahren in eine große Kinoleinwand - es sind die Schlosslichtspiele. Doch werden sie in diesem Jahr stattfinden? Martin Wacker, Chef-Organisator der Veranstaltung, sagte gegenüber der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN), dass dies in der kommenden Woche entschieden werde.