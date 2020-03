Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat nun auch die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe alle Veranstaltungen und Kurse bis einschließlich Sonntag, 19. April abgesagt.

Betroffen sind alle gebuchten und öffentlichen Führungen, Kurse und Veranstaltungen in den Malwerkstätten. Auch das Programm zu der geplanten Passionswoche entfällt ersatzlos, so die Kunsthalle in einer Pressemeldung. Für Individualbesucher bleibt die Institution weiterhin geöffnet.

Neben der Kunsthalle hat auch das Badische Staatstheater am Donnerstag seinen Vorstellungsbetrieb bis einschließlich 19. April unterbrochen.