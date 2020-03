Wer seine tägliche Dosis Karlsruher Kultur trotz geschlossenem Museum nicht verpassen will, für den eignet sich das neue Angebot des Badischen Landesmuseums.

Das Badische Landesmuseum musste wegen der dynamischen Verbreitung des Coronavirus am 14. März bis auf Weiteres schließen. "Bis es weitergeht, versorgen wir Euch täglich mit digitalen Einblicken in unsere Ausstellungen, Projekte und Sammlungen", so das Museum auf seiner Webseite.

https://www.landesmuseum.de/digital