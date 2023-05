Zuerst einmal Danke an Petrus, das Wetter war fabelhaft, die Besucher des kulturellen Events "ausgeschlachtet" genossen den Frühling in vollen Zügen - was für ein toller Tag im Kreativpark!

Auch Independent Days- und Filmboard-Macher Oliver Langewitz zeigte sich in seinem Büro sichtlich zufrieden mit dem Besuch vor Ort: "Wir sind glücklich und mehr als zufrieden, haben hier einen tollen Durchlauf! Mit einem Greenscreen können wir unseren Gästen zudem zeigen, wie Film funktioniert!"

Filmboard-Macher Oliver Langewitz im Gespräch mit ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Auch im Substage war was los, speziell für die (ganz) Kleinen war Deine Kinderband am Start, eine Zwei-Personen-Gruppe (Mann und Frau) lud die Kids mit goldigen, witzigen Texten und "coolen" Liedern zum Mitrocken/Mitsingern ein - das hatte durchaus was, selbst und auch für die begleitenden Eltern. Die Band steht für modern produzierte Songs mit viel Gitarren, Bass und Drums - ein tolles, interaktives Erlebnis für Jung und Alt

Impression ausgeschlachtet 2023 | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Stein- und Bildhauerin Antje Bessau war indes in ihrem Atelier für Interessierte vor Ort und informierte über ihr besonderes Handwerk: "Die Resonanz ist überwältigend. Ich bin selbst fasziniert von der Besucherzahl, ich komme ja kaum aus meinem Atelier heraus (lacht). Im Moment ist es einfach der Wahnsinn.

Antje Bessau vor einem ihrer Werke | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Die Leute strömen, wir bekommen auch tolles Feedback, die Leute goutieren, dass es endlich wieder 'ausgeschlachtet' gibt! Wir haben in etwa mit 3.000 Besuchern gerechnet, mir scheint allerdings, es sind nun deutlich mehr. Heute morgen lief es noch ein bisschen schleppend an, dann wurde aber es stetig mehr. Ich bin geradezu begeistert", so die Karlsruherin abschließend.

Auch Plüschis Punk-Kneipe Alte Hackerei hatte bei "ausgeschlachtet" volles Haus, der Chef stand selbst persönlich am Grill und half mit aus. Das Gelände war der Star, ganz klar, so wie es die Macher vorausgesagt hatten. Eine so interessante Einsicht in die Arbeit von Kreativen hat man selten - "ausgeschlachtet" zahlt sich aben für alle Seiten aus. Hier trifft man auch den Vorstand Gérald Rouvinez-Heymel, der ebenfalls begeistert ist von der Resonanz der Karlsruher.

"Die Besucher sind mehr als interessiert!"

Auch die Designer des ansässigen Ateliers Remise zeigten sich mehr als zufrieden: "Es ist einfach eine schöne und wunderbare Möglichkeit, mal das Interieur/Innenleben unserer Büros zeigen zu können, wo und wie wir arbeiten. Die Besucher sind mehr als interessiert, tauchen in unsere kreative Welt ein."

Die Macher des Ateliers Remise | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Das Perfekt Futur-Gebäude war ebenso "gerammelt" voll, es herrscht einfach eine tolle und arbeitsame, gleichzeitig entspannte Atmosphäre in diesen konzeptionell so tollen Büromöglichkeiten - allerorts Gespräche und Austausch, eine wunderbare Sache! Das Whiteout Studio öffnete ebenfalls seine Türen, um zu zeigen, wie moderndes Design heutzutage funktioniert, interessante Einsichten inklusive.

Impression ausgeschlachtet 2023 Perfekt Futur | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Das Gelände brummte, auch die Gastronomie des Areals war mehr als gut besucht und frequentiert - man war überall zufrieden, es war ein buntes und (positiv) turbulentes Miteinander. Welch eine schöne Veranstaltung im Alten Schlachthof, man darf sich schon aufs nächste Mal freuen.