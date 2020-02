Die jährlichen After-art-Partys genießen einen guten Ruf, was fulminante Abendunterhaltung angeht. Immer am Samstag der art Karlsruhe-Woche trifft sich die Crowd in einer Location in der Fächerstadt, um elektronisch so richtig abzufeiern.

Auf der Party nach der Kunstmesse geht's richtig bunt zu, DJs aus allen Himmelsrichtungen sind am Start und beschallen zwei Floors.

Das Event geht mittlerweile in die zehnte Runde, feiert also Jubiläum und atmet in der Tat (inter)nationales Flair. Und: Die Visuals in dieser Samstagnacht in der Bannwaldallee 48 kommen wie schon so oft von den Könnern von Pong.Li, da ist also Einiges zu erwarten!

House & Techno Floor

Manic 22 bis 23.30 Uhr Frische Ernte 23.30 bis 0.30 Uhr Massimiliano Pagliara (Panorama Bar Resident Berlin) 0.30 bis 2.30 Uhr Musumeci (Italy - Dynamic Music) 2.30 bis 4.30 Uhr Shahrokh Dini (Compost/Black Label) 4.30 bis 5.30 Uhr

Disco Floor

Martin Elble (Straßburg) 22 bis 1 Uhr DJ Cappuccino (Classics - Disco - 70ies - 80ies) 1 bis 3.30 Uhr

Termin: Samstag, 15. Februar, ab 22 Uhr, BELIEbig (Bannwaldallee 48), Karlsruhe

art Karlsruhe



Die Kunstmesse findet vom 13. bis 16. Februar 2020 in der Messe Karlsruhe statt. Thematisch finden sich in den vier Messehallen: Druckgrafik & Auflagenobjekte (Halle 1), Moderne Klassik (nach 1945) und Gegenwartskunst (Halle 2) sowie Klassische Moderne und Gegenwartskunst in Halle 3 und ContemporaryArt 21 in Halle 4/dm-arena.