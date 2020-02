Die 17. Ausgabe der art Karlsruhe zog rund 50.000 Kunstsammler und -interessierte in die Karlsruher Messehallen. Für vier Tage wurden die Hallen zum Schau- und Marktplatz für Kunst aus einer Spanne von über 120 Jahren. 210 national und international renommierte Galerien aus 15 Ländern präsentierten ihr Programm – von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst.

Der Bedeutungszuwachs der Messe zeigt sich insbesondere in der gestiegenen Teilnahme internationaler Galerien und den längeren Anreisewegen, vor allem der Erstbesucher. Wir haben ja aus Rheinstetten berichtet und unseren Lesern einige Tipps an die Hand gegeben, was man auf der hiesigen Kunstmesse auf jeden Fall gesehen haben muss