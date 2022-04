10.04.2022 11:30 Karlsruhe Amtswechsel in Karlsruhe: Erste Bischöfin in Baden bekommt Amtskreuz

Mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe hat die evangelischen Kirche in Baden den Amtswechsel zelebriert: Heike Springhart nahm am Sonntag als erste Landesbischöfin in Baden das Amtskreuz entgegen. Synodalpräsident Axel Wermke übergab es von Vorgänger Jochen Cornelius-Bundschuh der 47-Jährigen.