Die Monk Bar wird runde zwei Jahre alt, Grund genug, im geschmackvollen Karlsruher Club so richtig abzufeiern. Mit Rainer Trüby ist (neben DJ Shahrokh) an den Decks auch ein richtig Großer dabei!

Die Monk Bar hat sich in den lezten zwei Jahren als tolle Location für elektronische Musik etabliert und einen guten Ruf erarbeitet - nicht zuletzt aufgrund namhafter Acts, die Monk-Bar-Betreiber Shahrokh Dini in die Fächerstadt lockt. Wie schon erwähnt findet sich am kommenden Samstag auch der renommierte Plattendreher Rainer Trüby in der Karlsruher Innenstadt ein, das ist schon eine echte House-Granate im Kalender!

Der Geburtstags-Eintritt im Monk beträgt faire fünf Euro. Viel Spaß!

Termin: Samstag, 21. April, 22.30 bis 5 Uhr, Monk Bar, Karlsruhe

