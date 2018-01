Einmal Rastatt, zweimal Karlsruhe: Unsere Fotografen waren am Wochenende wieder für uns unterwegs!

Michael Fitz ist aus dem TV bekannt - dass er aber auch Musik kann, stellte er am vergangenen Samstag in Rastatt unter Beweis. ka-news-Fotograf Hajo Of war mit dabei!

Michael Fitz in Rastatt Alle Bilder

Es ist immer wieder faszinierend, im Tollhaus (Theater-)Zirkus erleben zu können. Am Wochenende war das vielschichtige und virtouse Duo Doble Mandoble in der Fächerstadt am Start. ka-news-Fotograf Jürgen Schurr auch.

Doble Mandoble - Tollhaus Karlsruhe Alle Bilder

Bad Manners brachten am gestrigen Sonntag mit ihrem typischen Ska-Sound die Alte Hackerei zum Kochen. Auch ka-news-Fotograf Paul Needham brachte seine Kamera in Stellung.